Если дословно перевести эти фразы иностранцу, на его лице будет недоумение. Это же бессмыслица! Но русский язык настолько образный, что нас уже ничем не удивишь.
9 русских фраз, которые шокируют или ставят в тупик иностранцев. Горжусь нашим языком!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЕ
Михаил Е
Бежать - run. Причем одно из значений именно переливаться через край. Неубедительные примеры, а уж с омонимами (фонетическими) в английском вообще засада: там пять способов один звук написать.
Ответить
12 час.
Майя Maja
Что мы и наблюдаем на переговорах...сплошные трудности перевода.
Ответить
11 час.
Вера Федорова
"...Батька приехал, не мой, а его Он воевал за царя самого Ого! А шо? А то! Во-во..." Вот и попробуй тут, переведи😜.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии