ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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9 русских фраз, которые шокируют или ставят в тупик иностранцев. Горжусь нашим языком!

9 русских фраз, которые шокируют или ставят в тупик иностранцев. Горжусь нашим языком!

Если дословно перевести эти фразы иностранцу, на его лице будет недоумение. Это же бессмыслица! Но русский язык настолько образный, что нас уже ничем не удивишь.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Бежать - run. Причем одно из значений именно переливаться через край. Неубедительные примеры, а уж с омонимами (фонетическими) в английском вообще засада: там пять способов один звук написать.
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12 час.
Майя Maja
Что мы и наблюдаем на переговорах...сплошные трудности перевода.
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11 час.
Вера Федорова
&quot;...Батька приехал, не мой, а его Он воевал за царя самого Ого! А шо? А то! Во-во...&quot; Вот и попробуй тут, переведи😜.
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1 час.

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