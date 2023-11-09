9 русских фраз, которые шокируют или ставят в тупик иностранцев. Горжусь нашим языком!

МЕ Михаил Е Бежать - run. Причем одно из значений именно переливаться через край. Неубедительные примеры, а уж с омонимами (фонетическими) в английском вообще засада: там пять способов один звук написать.

Майя Maja Что мы и наблюдаем на переговорах...сплошные трудности перевода.