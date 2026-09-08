БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Гнать поганой метлой без права возврата»: мигрантку Мохигуль, напавшую на сотрудницу новосибирского ТЦ, отправили в СИЗО

«Гнать поганой метлой без права возврата»: мигрантку Мохигуль, напавшую на сотрудницу новосибирского ТЦ, отправили в СИЗО

скриншот видео Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал 25-летнюю Мохигуль Киргизбаеву, зверски избившую сотрудницу торгового центра «Континент».

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