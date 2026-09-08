«Гнать поганой метлой без права возврата»: мигрантку Мохигуль, напавшую на сотрудницу новосибирского ТЦ, отправили в СИЗО

скриншот видео Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал 25-летнюю Мохигуль Киргизбаеву, зверски избившую сотрудницу торгового центра «Континент».
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Опять мелочность - одну. Гнать надо всех!
А давайте их всех вы#издим а?