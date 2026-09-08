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Царьград

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Чудо Владимирской святыни и Наталья Овсяница: что отмечают 8 сентября

Чудо Владимирской святыни и Наталья Овсяница: что отмечают 8 сентября

Двойной праздник 8 сентября: главные запреты дня и традиции, сохранившиеся с древности.Во вторник, 8 сентября 2026 года, православные верующие отметят сразу несколько значимых церковных событий.

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