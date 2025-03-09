Мечтать не вредно: что на самом деле происходит в нашем мозге, когда мы витаем в облаках?

Знакомо ли вам это состояние? Когда взгляд устремляется в никуда, мир вокруг словно затихает, и вот вы уже не здесь, а на тропическом пляже, в захватывающем приключении или, быть может, просто в уютной домашней обстановке, наслаждаясь любимым фильмом.
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