Мечтать не вредно: что на самом деле происходит в нашем мозге, когда мы витаем в облаках?

Знакомо ли вам это состояние? Когда взгляд устремляется в никуда, мир вокруг словно затихает, и вот вы уже не здесь, а на тропическом пляже, в захватывающем приключении или, быть может, просто в уютной домашней обстановке, наслаждаясь любимым фильмом.