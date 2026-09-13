Солнце поглотило сверхземлю: «химические отпечатки» планеты найдены в недрах звезды

Этот сценарий впервые объяснил одновременно все гелиосейсмические аномалии Международная группа астрофизиков из Эгейского университета (Турция) выдвинула гипотезу, способную закрыть сразу три многолетних вопроса физики Солнца.
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