В Сочи есть целый парк водопадов Находится он на курорте Роза Хутор и, о счастье, сегодня его открыли.
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В Сочи есть целый парк водопадов Находится он на курорте Роза Хутор и, о счастье, сегодня его открыли.