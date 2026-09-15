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Царьград

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В колонии Челябинской области прошел конкурс «Дары осени»

В колонии Челябинской области прошел конкурс «Дары осени»

В исправительной колонии №10 ГУФСИН России по Челябинской области прошёл ежегодный конкурс «Дары осени».

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