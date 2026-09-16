Умная коробочка для кухни

Студентка четвертого курса кафедры менеджмента Южно-Уральского государственного университета Софья Киржацких недавно стала миллионером.
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