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Семья и дом

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Фаршированный лаваш, запеченный в духовке, - отличная идея!

Фаршированный лаваш, запеченный в духовке, - отличная идея!

• Домашняя Кулинария • Фаршированный лаваш, запеченный в духовке, - отличная идея!Ингредиенты:тонкий лавашмясо или любые изделия из него по вкусусыр твёрдыйпомидорболгарский перчикзелень любая на ваш вкусмайонез или сметанасоус томатныйспецииПриготовление:Лаваш смазать смесью из майонеза и томатного соуса, если не любите майонез можно использовать сметану, вкус блюда от этого хуже не станет.

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