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Полицией задержан житель Карачаево-Черкесии, который получил 40 млн рублей гранта, подделав документы

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике и региональной прокуратуры выявлено мошенничество при получении гранта от Министерства сельского хозяйства региона, совершённое председателем сельскохозяйственного кооператива.

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