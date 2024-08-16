Представление уведомлений о контролируемых иностранных компаниях

В случае, если налогоплательщик является учредителем иностранной организации и (или) владеет более 10% ее доли, он обязан уведомить об этом налоговый орган по месту своего учета в трехмесячный срок с даты учреждения или начала участия в такой организации.
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