В Москве прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

В минувшее воскресенье в Москве прошли открытые соревнования по армейскому рукопашному бою. Они были посвящены памяти руководителя и тренера физкультурно­-спортивного клуба единоборств Николая Чабанюка, а также выпускников Рязанского воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.