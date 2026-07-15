Друг Усольцевых начал собственное расследование и ему начали угрожать

SI

Sergey Ivanov

Самое загадочное в этой истории- это не исчезновение людей, а исчезновение собаки! Если напал медведь- он будет заниматься легкой добычей- людьми. Собака убежит. Если заблудились- собака прибежит в поселок к людям. Если провалились в какую- то расселину- то собака выскочит и побежит к людям. Так куда делась собака? Вариант напрашивается только один: Они уехали из страны и взяли собаку с собой, чтобы не оставлять следов. Но если вдруг окажется, что это так и они всплыли в каких- то теплых краях- то я за то, чтобы с них взыскали все расходы на их поиски!