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Царьград

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Друг Усольцевых начал собственное расследование и ему начали угрожать

Друг Усольцевых начал собственное расследование и ему начали угрожать

Тайна тайги не раскрыта. Что скрывает телефон пропавшей семьи. Уголовное дело о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае обрастает новыми мистическими и техническими загадками.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Самое загадочное в этой истории- это не исчезновение людей, а исчезновение собаки! Если напал медведь- он будет заниматься легкой добычей- людьми. Собака убежит. Если заблудились- собака прибежит в поселок к людям. Если провалились в какую- то расселину- то собака выскочит и побежит к людям. Так куда делась собака? Вариант напрашивается только один: Они уехали из страны и взяли собаку с собой, чтобы не оставлять следов. Но если вдруг окажется, что это так и они всплыли в каких- то теплых краях- то я за то, чтобы с них взыскали все расходы на их поиски!
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