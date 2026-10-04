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Умер фотограф и журналист Борис Кавашкин

Умер фотограф и журналист Борис Кавашкин

Фотограф и журналист Борис Кавашкин скончался 4 октября в возрасте 81 года. О смерти отца сообщил его сын Антон Кавашкин в разговоре с ТАСС.

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