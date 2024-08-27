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Пенсионерка из Перми провела в лесу без еды четверо суток

Пенсионерка из Перми провела в лесу без еды четверо суток

Женщину нашли обессиленной.83-летняя жительница Лысьвенского округа провела четверо суток в лесу без еды и воды, заблудившись во время сбора грибов.

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