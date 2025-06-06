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Диетолог Стародубова советует съедать не более 150 граммов шашлыка за раз

Диетолог Стародубова советует съедать не более 150 граммов шашлыка за раз

Шашлык — вкусное, но довольно тяжёлое блюдо, поэтому есть его нужно в умеренных количествах. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью РИА Новости.

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