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Замглавы МИД Алимов обсудил с Лантратовой реакцию ООН на преступления ВСУ

Замглавы МИД Алимов обсудил с Лантратовой реакцию ООН на преступления ВСУ

Замминистра иностранных дел России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова по итогам встречи собираются наращивать усилия для обеспечения своевременной реакции ООН на преступления украинских боевиков.

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