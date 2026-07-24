Замглавы МИД Алимов обсудил с Лантратовой реакцию ООН на преступления ВСУ

Замминистра иностранных дел России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова по итогам встречи собираются наращивать усилия для обеспечения своевременной реакции ООН на преступления украинских боевиков.
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