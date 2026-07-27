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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🎉 Финальный понедельник июля — время подводить промежуточные итоги лета

🎉 Финальный понедельник июля — время подводить промежуточные итоги лета, вспомнить, что еще вы хотели сделать, но пока не успели, и настроиться на нежный август.

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