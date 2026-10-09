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«Что это за штука?»: 20+ странных вещей, которые ввели в заблуждение пользователей интернета

«Что это за штука?»: 20+ странных вещей, которые ввели в заблуждение пользователей интернета

Часто на просторах интернета можно встретить фотографии загадочных и непонятных вещей, происхождение которых не дает людям покоя.

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