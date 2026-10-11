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Невидимая фабрика: почему каждый запрос к нейросети стоит денег

Невидимая фабрика: почему каждый запрос к нейросети стоит денег

Привычные программы живут по понятным правилам. Код написан однажды, дальше он просто крутится на вашем устройстве, и разработчику, по большому счету, все равно, открыли вы калькулятор один раз или тысячу.

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