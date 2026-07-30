Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов. Можно ли россиянам теперь оформлять Telegram-премиум, покупать звезды и подарки?

Спойлер: нельзя отправлять сообщение самому ПавлуПредприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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