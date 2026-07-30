Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов. Можно ли россиянам теперь оформлять Telegram-премиум, покупать звезды и подарки?

Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов. Можно ли россиянам теперь оформлять Telegram-премиум, покупать звезды и подарки?

Спойлер: нельзя отправлять сообщение самому ПавлуПредприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии