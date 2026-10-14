В больнице Салехарда новым томографом «просветили» 27 новорожденных

В Салехардской окружной больнице запустили новый компьютерный томограф. Он оснащен 64-срезовой технологией, которая позволяет врачам замечать даже минимальные изменения в организме и ставить диагноз раньше и точнее.
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