Прибрежные поселки Дальнего Востока обустроят добытчики лосося

Обеспечить социально-экономическое развитие прибрежных поселков на Дальнем Востоке должны с 1 сентября добытчики лосося, сообщил в ходе сессии на Восточном экономическом форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков.
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