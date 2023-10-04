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Политолог Орлов предложил ввести скидки для успешных студентов-платников

Политолог Орлов предложил ввести скидки для успешных студентов-платников

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой создать единые правила предоставления скидок на оплату обучения для учащихся вузов, которые демонстрируют успехи в учебе.

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