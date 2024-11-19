В России хотят улучшить условия льготной ипотеки для чиновников

Разницу компенсируют из бюджета Минфин России предложил установить фиксированную процентную ставку по льготной ипотеке для госслужащих в размере 12%, следует из проекта изменений в постановление правительства.
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