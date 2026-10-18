18 октября «Филадельфия» победила «Оттаву» 3:1 в НХЛ. Матвей Мичков, лучший игрок встречи, забил и отдал результативную передачу.
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