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  • Алексей
    Поосторожнее с заголовками.В заголовке утверждение.В статье "возможно".По этому,"возможно" и на статью попасть.НАТО начнет войну...
  • Татьяна Юрьева
    Если ситуация дойдет до крайности, то ядерные боеголовки придется все же применить! Этих наглецов-англосаксов нужн...НАТО начнет войну...
  • Валерий Ворожищев
    Противостояние на У. может закончится нашей угрозой пустить в ход ядерную дубину.НАТО начнет войну...

Венгерская MOL хочет сохранить поставки нефти из России через Украину

Венгерская MOL хочет сохранить поставки нефти из России через Украину

Венгерская MOL хочет сохранить поставки нефти из России через Украину Татьяна АрестоваMOL, основная нефтегазовая компания Венгрии, подтвердила намерения продолжить получение для своих НПЗ нефти из России по трубопроводу «Дружба» через Украину.

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