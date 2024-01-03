Венгерская MOL хочет сохранить поставки нефти из России через Украину Татьяна АрестоваMOL, основная нефтегазовая компания Венгрии, подтвердила намерения продолжить получение для своих НПЗ нефти из России по трубопроводу «Дружба» через Украину.