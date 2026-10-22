Они для нас лишь часть жизни, а мы для них — главный ее смысл. Порой некоторые вещи, которые мы даже не замечаем, имеют для собак огромное значение.
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