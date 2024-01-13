Сын Трампа обвинил Зеленского в убийстве блогера Гонсало Лиры

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лиры и возмутился из-за слабой реакции Вашингтона на это событие, об этом он написал в социальной сети X*.
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