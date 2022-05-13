10 вещей в доме, от которых нужно избавляться, не задумываясь

Хотите, чтобы в вашей квартире стало легче дышать, а также было гораздо просторнее? Тогда придется весь хлам отправить прямиком в мусорку, часть отдать на благотворительность, а некоторые вещи, возможно, у вас даже получится продать в интернете.
Хотите, чтобы в вашей квартире стало легче дышать, а также было гораздо просторнее? Тогда придется весь хлам отправить прямиком в мусорку, часть отдать на благотворительность, а некоторые вещи, возможно, у вас даже получится продать в интернете.
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