Стали известны подробности про завалы в Березуйском овраге

Ранее мы писали о проблеме завалов поваленных деревьев в Березуйском овраге Калуги. На эту публикацию отреагировали в Управлении городского хозяйства, рассказав о текущих работах и планах на будущееРанее мы писали о проблеме завалов поваленных деревьев в Березуйском овраге Калуги.