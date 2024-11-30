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Калужские новости

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Стали известны подробности про завалы в Березуйском овраге

Стали известны подробности про завалы в Березуйском овраге

Ранее мы писали о проблеме завалов поваленных деревьев в Березуйском овраге Калуги. На эту публикацию отреагировали в Управлении городского хозяйства, рассказав о текущих работах и планах на будущееРанее мы писали о проблеме завалов поваленных деревьев в Березуйском овраге Калуги.

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