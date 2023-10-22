Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Ferrari выпустила новый гоночный суперкар 296 Challenge, Toyota показала первую фотографию абсолютно новой Camry, BMW опубликовала первый официальный снимок универсала 5 серии, Toyota показала первый в истории Land Cruiser с электромотором, а кроссовер Nissan X-Trail получил новое «лицо».