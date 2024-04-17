По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу, где избили пикетчиков против нелегальной миграции, включая участника СВО - глава СК Бастрыкин как раз поручил возбудить уголовное дело.
Полицейская банда в Питере
Комментарии
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Татьяна Ермолова
Думаю, пожизненное с конфискацией им не помешает!
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15 час.
ЦА
Цуркан Арк
Бегловского надо снимать. Инача СПб совсем захватят тараканы и шакалы
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10 час.
М
Мария
В основе лежит коррупция. А она неистребима!
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2 час.
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