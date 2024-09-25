Лучшие роли актера Мадянова, который умер от рака. Фоторепортаж

Заслуженный актер театра и кино Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет от онкологии. Общественники движения «Ветераны России» обратились в Минкульт с просьбой присвоить звание народного артиста РФ посмертно за его вклад в развитие театрального и киноискусства.
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