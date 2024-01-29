Снежный баран Хараулахского хребта – новый подвид с древней историей

Снежный баран (Ovis nivicola) широко распространён в горной части Восточной Сибири. Основной его ареал расположен восточнее Лены – от Забайкалья до Охотского побережья, включая горные системы Якутии, Чукотки и Камчатки.
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