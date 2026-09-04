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«Самый безопасный автомобиль на дорогах». Tesla впервые показала, как Cybercab переживает столкновения

«Самый безопасный автомобиль на дорогах». Tesla впервые показала, как Cybercab переживает столкновения

Компания продемонстрировала серию жёстких испытаний кузова, работу подушек безопасности и контролируемую деформацию при столкновениях Tesla опубликовала видео с краш-тестами Cybercab, сделав акцент на безопасности будущего роботакси.

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