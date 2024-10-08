Граждане Словакии собрали 4 млн евро на боеприпасы для Украины

На Украину прибыли шесть грузовиков боеприпасов на сумму 4 млн евро. Как утверждается, деньги на них собрали 70 тысяч граждан Словакии, вопреки правительству Роберта Фицо, не поддерживающему Украину оружием.
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