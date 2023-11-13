Хабаровских священников причислили к лику святых

12 ноября 2023 года в главном храме края - Спасо-Преображенском кафедральном соборе - митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Литургию с чином прославления в память священников Леонида Серебренникова и Филиппа Распопова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии