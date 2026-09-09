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Fidelity European Trust увеличивает промежуточные дивиденды на фоне роста NAV

Fidelity European Trust увеличивает промежуточные дивиденды на фоне роста NAV

Инвестиционный фонд Fidelity European Trust PLC опубликовал полугодовой финансовый отчет за период, завершившийся 30 июня 2026 года.

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