Fidelity European Trust увеличивает промежуточные дивиденды на фоне роста NAV

Инвестиционный фонд Fidelity European Trust PLC опубликовал полугодовой финансовый отчет за период, завершившийся 30 июня 2026 года.
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