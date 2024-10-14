Эксперт Бондарь предупредил о штрафах за нарушение тишины

Штрафы за нарушение тишины в России варьируются от 500 до 3000 рублей за первое нарушение, а при повторных нарушениях могут достигать 5000 рублей, сообщил РИА Новости общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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