Эксперт Бондарь предупредил о штрафах за нарушение тишины

Штрафы за нарушение тишины в России варьируются от 500 до 3000 рублей за первое нарушение, а при повторных нарушениях могут достигать 5000 рублей, сообщил РИА Новости общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.