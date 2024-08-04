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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куртуа про 1:2 с «Барсой»: «Как сказал Карвахаль в прошлом году, увидим, что будет в сезоне. Нам не нравится им проигрывать, но матч мог закончиться иначе, все решили детали»

– Что можно отметить в этом матче? – В конце концов мы были вполне конкурентоспособны, мы создавали [моменты], хорошо работали… Мы никогда не радуемся поражениям, но матч мог закончиться иначе, все решили некоторые детали.

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