Книги о Македонском

Сегодня мы продолжаем рассматривать исторические книги, посвященные Александру Македонскому с точки зрения их значения, не столько как источников, рассказывающих о самом Александре, сколько в качестве объектов изучения… средневековой культуры и искусства.
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