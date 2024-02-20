Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Олег Самойлов
    Во как! Но мне интересно, при мерзавце Путине газификация населённых пунктов хоть медленно, но производится, а ЧТО ДО...В Минэнерго отмет...
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ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска нанесли удар из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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