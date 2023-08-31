Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь

Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь

На  днях     мне  в  комментах,  во  время   спора  о  том,     когда же  мы  уже    бахнем,  и  бахнем  ли  вообще,   написали  следующее: "Представьте пожалуйста список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь.

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Комментарии
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Семен Трофимов
... и по поводу Родины-матери: в 1980 году метрополитена был лично на приеме у Брежнева по вопросу высоты монумента. Высота статуи на 9 см ниже крестов Киево-Печерской лавры.
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5 час.
Семен Трофимов
* метрополит
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5 час.
Семен Трофимов
Мемориал не недо трогать - Мать, по смыслу ее исполнения: открытый меч и щит - встречает своих детей с востока, России. Пусть бандерлоги об этом помнят каждую секунду!!!
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5 час.

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