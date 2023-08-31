На днях мне в комментах, во время спора о том, когда же мы уже бахнем, и бахнем ли вообще, написали следующее: "Представьте пожалуйста список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь.
Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь
Комментарии
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Семен Трофимов
... и по поводу Родины-матери: в 1980 году метрополитена был лично на приеме у Брежнева по вопросу высоты монумента. Высота статуи на 9 см ниже крестов Киево-Печерской лавры.
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5 час.
Семен Трофимов
* метрополит
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5 час.
Семен Трофимов
Мемориал не недо трогать - Мать, по смыслу ее исполнения: открытый меч и щит - встречает своих детей с востока, России. Пусть бандерлоги об этом помнят каждую секунду!!!
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5 час.
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