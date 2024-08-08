Не вздумайте пить эти помои: Роскачество представил бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке Евгения КомароваСпециалисты Роскачества оценили представленные на российских прилавках марки растворимого кофе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии