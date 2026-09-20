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Орловские новости

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В Орле закрыли Юбилейный мост для капитального ремонта

В Орле закрыли Юбилейный мост для капитального ремонта

Ремонт Юбилейного моста в Орле обойдётся более чем в 46 миллионов рублей. Работы включают замену пешеходных плит, перильных ограждений, восстановление пилонов и ремонт подпорной стены.

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