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Самые полезные ягоды для здоровья

Самые полезные ягоды для здоровья

Лето – пора свежих овощей, фруктов и, конечно же, ягод. Дары леса или грядки не только прекрасны на вкус, но и в определенных случаях оказывают благоприятное воздействие на здоровье, выступая настоящим кладеземь витаминов и полезных веществ.

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