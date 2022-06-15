Самые полезные ягоды для здоровья

Лето – пора свежих овощей, фруктов и, конечно же, ягод. Дары леса или грядки не только прекрасны на вкус, но и в определенных случаях оказывают благоприятное воздействие на здоровье, выступая настоящим кладеземь витаминов и полезных веществ.