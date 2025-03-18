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Рыболовство в Крыму восстановилось: добыча рыбы выросла на 20%

Рыболовство в Крыму восстановилось: добыча рыбы выросла на 20%

После инцидента с танкерами в Керченском проливе рыболовство в Крыму восстановилось. К 10 марта вылов в Азово-Черноморском бассейне достиг 10,8 тыс.

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