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Авто - Мото - Новости

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«За рулем» рассказал о преимуществах Dongfeng 580 с пробегом за 1 млн рублей

«За рулем» рассказал о преимуществах Dongfeng 580 с пробегом за 1 млн рублей

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев считает Dongfeng 580 (DFM 580) одним из немногих китайских кроссоверов, которые соответствуют его параметрам: размеры RAV4, возраст 4−6 лет, пробег до 100 тысяч и цена до 1,5 млн рублей.

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