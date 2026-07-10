«За рулем» рассказал о преимуществах Dongfeng 580 с пробегом за 1 млн рублей

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев считает Dongfeng 580 (DFM 580) одним из немногих китайских кроссоверов, которые соответствуют его параметрам: размеры RAV4, возраст 4−6 лет, пробег до 100 тысяч и цена до 1,5 млн рублей.