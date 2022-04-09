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Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к YouTube-каналу Госдумы

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к YouTube-каналу Госдумы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к американской компании Google с требованием незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Государственной думы РФ.

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