Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к YouTube-каналу Госдумы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к американской компании Google с требованием незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Государственной думы РФ.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к американской компании Google с требованием незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Государственной думы РФ.
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